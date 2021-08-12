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Третий участник побега из изолятора подмосковной Истры сдался полиции

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Один из участников побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре (Московская область) самостоятельно явился в полицию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается", - сказала Волк в четверг журналистам.

Ранее в среду сообщалось, что задержаны двое из пяти сбежавших 6 августа из ИВС. Они скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками.

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В ночь на 6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять арестантов, которые, по версии СК, открутили замки дверей гаечным ключом.

Среди сбежавших 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж - выходцев из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

Грозаву и Цуркану были задержаны 11 августа. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия.

По факту произошедшего СК расследует уголовные дела в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), а также в отношении пяти лиц, совершивших побег (часть 2 статьи 313 УК РФ).

Московская область Истра

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