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МВД пообещало 1 млн руб. за помощь в поиске сбежавшего Александра Мавриди

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило о вознаграждении в миллион рублей за помощь в розыске Александра Мавриди - фигуранта дела об убийстве, сбежавшего вместе с еще несколькими арестованными из изолятора в подмосковной Истре.

Он обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи, сообщает министерство в пятницу.

"Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06", - заявили в МВД, добавив, что позвонившим гарантируются конфиденциальность и безопасность.

В ночь на пятницу из изолятора в Истре совершили побег из-под стражи пять арестантов, которые, по версии следователей, открутили замки дверей гаечным ключом.

Среди сбежавших - 50-летний Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж - выходцев из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) сотрудниками учреждения и инициировал передачу из органов МВД уголовного дела по факту побега (ст. 313 УК РФ).

Полиция организовала дополнительные посты и заслоны на возможных маршрутах передвижения беглецов.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что как минимум одного сотрудника изолятора проверяют на причастность к случившемуся.

МВД России

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