Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Вредных веществ не обнаружили в первый день режима "черного неба" в Красноярске и Ачинске

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU -Сотрудники Роспотребнадзора Красноярского края провели мониторинг загрязнения воздуха в Красноярске и Ачинске в первый день действующего режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в Красноярске специалисты отобрали 32 пробы воздуха по пяти показателям - аммиак, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ2,5, взвешенные частицы РМ10 и гидрофторид. В Ачинске 27 проб исследовались на девять показателей - азота оксид, азота диоксид, аммиак, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ10, взвешенные частицы РМ2,5, сера диоксид, углерода оксид и дигидросульфид (сероводород).

"Ни в одном случае превышения гигиенических нормативов не зарегистрированы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен в Красноярске и Ачинске 25 августа. Он будет действовать до 19:00 (по-местному времени) 27 августа.

По данным Среднесибирского УГМС, неблагоприятные метеоусловия не связаны с лесными пожарами. Вредные примеси в атмосферном воздухе не рассеиваются из-за слабого ветра и повышения температуры воздуха.

Роспотребнадзор Красноярск Ачинск

Новости

Житель Тюмени признался в убийстве восьмилетней девочки

Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении Уилана в США

Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении Уилана в США

Twitter и Facebook оштрафованы на 32 млн руб. за повторный отказ локализовать данные в РФ

Twitter и Facebook оштрафованы на 32 млн руб. за повторный отказ локализовать данные в РФ

Песков напомнил о возможности избавиться от статуса иноагента

Песков напомнил о возможности избавиться от статуса иноагента

В Подмосковье смягчили ограничения на проведение массовых мероприятий

В Подмосковье смягчили ограничения на проведение массовых мероприятий

По делу о падении декоративной сферы на девочку задержали чиновницу

РФ пока не решила, сколько мигрантов из Афганистана она готова принять

Мосгорсуд оставил в силе приговор Ребровскому по делу "Нового величия"

Мосгорсуд оставил в силе приговор Ребровскому по делу "Нового величия"

В России обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки

В России обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки

Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса

Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');