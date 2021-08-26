Вредных веществ не обнаружили в первый день режима "черного неба" в Красноярске и Ачинске

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU -Сотрудники Роспотребнадзора Красноярского края провели мониторинг загрязнения воздуха в Красноярске и Ачинске в первый день действующего режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в Красноярске специалисты отобрали 32 пробы воздуха по пяти показателям - аммиак, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ2,5, взвешенные частицы РМ10 и гидрофторид. В Ачинске 27 проб исследовались на девять показателей - азота оксид, азота диоксид, аммиак, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ10, взвешенные частицы РМ2,5, сера диоксид, углерода оксид и дигидросульфид (сероводород).

"Ни в одном случае превышения гигиенических нормативов не зарегистрированы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен в Красноярске и Ачинске 25 августа. Он будет действовать до 19:00 (по-местному времени) 27 августа.

По данным Среднесибирского УГМС, неблагоприятные метеоусловия не связаны с лесными пожарами. Вредные примеси в атмосферном воздухе не рассеиваются из-за слабого ветра и повышения температуры воздуха.