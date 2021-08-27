Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Найдены тела двух туристов, пропавших во время сплава в Иркутской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в Иркутской области нашли тела двух туристов, пропавших во время сплава на аэролодке по реке Ие, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Их тела были обнаружены в 5 км от урочища Габова Яма", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, погибшие сплавлялись в компании еще двух человек - мужчины и женщины. Их тела были найдены ранее на месте, где перевернулась аэролодка.

Трагедия произошла в Тулунском районе. Очевидцы обнаружили перевернутую аэролодку "Север" на 150-м км вверх по течению реки от поселка Аршан и 16 августа сообщили об этой находке спасателям. Людей при этом замечено не было.

Местные жители рассказали, что днем 6 августа видели двух мужчин и двух женщин, которые, погрузив личные вещи в такую же аэролодку, пошли вверх по течению реки. Предположительно, они направлялись к зимовью, находящемуся в урочище Габова Яма.

К месту происшествия из Саянска и Иркутска были направлены спасатели. Помимо них в районе поиска работали следственно-оперативная группа, представители местной администрации и волонтеры.

Иркутская область

Новости

По вине человека началось более 80% лесных пожаров в Свердловской области

Комитет Госдумы обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде

Комитет Госдумы обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде

Что произошло за день: четверг, 26 августа

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"
Пандемия коронавируса

В Минздраве допустили повышенную летальность от "дельта"-штамма COVID

В Минздраве допустили повышенную летальность от "дельта"-штамма COVID

В Минтруда назвали сроки выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам

Google заплатил штраф в 3,5 млн руб. за запрещенный контент в поиске

Google заплатил штраф в 3,5 млн руб. за запрещенный контент в поиске

Житель Тюмени признался в убийстве восьмилетней девочки

Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении Уилана в США

Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении Уилана в США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');