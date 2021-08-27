Найдены тела двух туристов, пропавших во время сплава в Иркутской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в Иркутской области нашли тела двух туристов, пропавших во время сплава на аэролодке по реке Ие, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Их тела были обнаружены в 5 км от урочища Габова Яма", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, погибшие сплавлялись в компании еще двух человек - мужчины и женщины. Их тела были найдены ранее на месте, где перевернулась аэролодка.

Трагедия произошла в Тулунском районе. Очевидцы обнаружили перевернутую аэролодку "Север" на 150-м км вверх по течению реки от поселка Аршан и 16 августа сообщили об этой находке спасателям. Людей при этом замечено не было.

Местные жители рассказали, что днем 6 августа видели двух мужчин и двух женщин, которые, погрузив личные вещи в такую же аэролодку, пошли вверх по течению реки. Предположительно, они направлялись к зимовью, находящемуся в урочище Габова Яма.

К месту происшествия из Саянска и Иркутска были направлены спасатели. Помимо них в районе поиска работали следственно-оперативная группа, представители местной администрации и волонтеры.