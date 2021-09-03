Пропавший во время сплава по реке Иркут турист найден мертвым

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Турист, который пропал при сплаве по реке Иркут в Иркутской области, погиб, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону в пятницу.

Трое жителей Иркутска - женщина и двое братьев - утром 22 августа начали сплав по Иркуту по маршруту село Анчук - поселок Пионерский. Вечером того же дня спасателям поступило сообщение об обнаружении перевернутой лодки на реке в районе деревни Быстрая Слюдянского района. Река и ее берега были обследованы.

25 августа женщина и один из пропавших мужчин вышли к дому егеря.

Поиски третьего туриста продолжались, в том числе с помощью вертолета Ми-8.