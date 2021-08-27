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"СПБ биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") приостановила торги иностранными ценными бумагами из-за технического сбоя, говорится в сообщении биржи.

Торги были приостановлены в 16:29 по Москве и до сих пор не возобновлены.

"Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновлении организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

ПАО "СПБ биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

СПБ биржа Петербург

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