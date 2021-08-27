Российские ВДВ впервые в мире десантировали мобильный госпиталь

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ВДВ России в рамках учения впервые в истории провели парашютное десантирование мобильного госпиталя, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

"Воздушно-десантные войска России впервые в мировой практике осуществили десантирование парашютным способом аэромобильного госпиталя в полном составе", - сообщили в министерстве.

По его данным, было задействовано 17 транспортных самолётов Ил-76, перевозивших 160 военнослужащих, а также медицинскую технику.

"Преодолев чуть более 100 километров, самолеты Ил-76 за 30 минут успешно десантировали на площадку приземления "Будихино" в Костромской области около 160 военнослужащих медицинского персонала госпиталя, 14 единиц бронетанковой и автомобильной техники и 25 платформ П-7 с грузами, из которых 24 платформы с медицинским имуществом и оборудованием и 1 платформа с продовольствием", - добавили в Минобороны.

В соответствии с замыслом тактико-специального учения, которое продолжается, в течение ближайших суток госпиталь будет развернут в полном объеме, после чего будет организован прием пациентов.