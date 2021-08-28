В России за сутки выявлено 19,5 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Еще 19 492 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

В стране от коронавируса в стране умерли 799 человек, накануне сообщалось о 798 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 55, в Санкт-Петербурге - 36, в Краснодарском крае - 34.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 180 840.

Поправились и выписаны с начала пандемии 6,131 млн пациентов, в том числе 19 411 за минувшие сутки.

Новые больные фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве выявлено 1498 новых случаев COVID-19 за сутки, 2 040 человек выздоровели.

В Петербурге 1406 новых эпизодов, в Московской области - 849.

Всего в России за время пандемии зарегистрирован 6 млн 863 541 случай коронавирусной инфекции.