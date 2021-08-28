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В России создадут Национальный центр физики и математики

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В России по поручению президента РФ будет создан Национальный центр физики и математики (НЦФМ). Соответствующие постановление приняло российское правительство.

Главные цели НЦФМ - "получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, укрепление научного потенциала страны", говорится в сообщении пресс-службы кабмина в субботу.

Положение о совете по развитию новой структуры утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. В создании НЦФМ принимают участие специалисты "Росатома", ученые из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций.

Основой центра станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что координировать деятельность НЦФМ и определять направления его развития будет межведомственный совет. В частности, он будет утверждать научную программу и программу развития, обеспечивать взаимодействие органов власти и научных организаций. Как рассказали в пресс-службе, "в центре его внимания будут вопросы развития фундаментальных и прикладных исследований в области математики, физики и вычислительных технологий".

Состав совета будет утвержден отдельным распоряжением правительства. Соответствующий проект акта Минобрнауки должно представить в ближайшие два месяца.

Национальный центр физики и математики НЦФМ Михаил Мишустин Минобрнауки

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