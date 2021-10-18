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На создание Центра физики и математики в Сарове потратят 5 млрд рублей

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство направит 5 млрд рублей на создание Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове (Нижегородская область), такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Строительство должно быть завершено в 2025 году. Предельная стоимость проекта может составить 5,46 млрд рублей, 460 млн рублей из которых поступит из внебюджетных источников, говорится в приложении к распоряжению премьера.

Госзаказчиком центра стал "Росатом", застройщиком (заказчиком) - ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ННИИЭФ, Саров, входит в "Росатом"). Центр построят по поручению президента Владимира Путин.

В создании НЦФМ примут участие специалисты "Росатома", ученые из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций. Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры, а также открывшийся 1 сентября учебный корпус филиала МГУ.

В правительстве считают, что новый цент станет площадкой для исследований мирового уровня и для подготовки ученых высшей квалификации и укрепления научного потенциала России. Утверждать научную программу и программу развития центра будет специальный совет.

Саров Росатом Правительство Нижегородская область

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