Россияне назвали "Войну и мир" и "Мастера и Маргариту" лучшими произведениями литературы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Самым лучшим произведением художественной литературы по мнению 12% граждан РФ является "Война и мир" Льва Толстого, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, на втором месте по предпочтениям у россиян оказался роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", за который проголосовали 11% участников опроса.

С большим отрывом от лидеров списка наиболее популярных книг третье место занял роман "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского, за который проголосовали 2% респондентов.

По 1% голосов участников опроса набрали "Мертвые души" Николая Гоголя, "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Идиот" и "Братья Карамазовы" Достоевского, "Собачье сердце" Булгакова, "Евгений Онегин" и "Капитанская дочка" Александра Пушкина, "Анна Каренина" Толстого, "Горе от ума" Александра Грибоедова, "Отцы и дети" и "Муму" Ивана Тургенева.

Также по 1% голосов набрали такие произведения зарубежной прозы, как "Граф Монте-Кристо" и "Три мушкетера" Александра Дюма, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсия Маркеса.

По данным SuperJob.ru, каждый двадцатый россиянин (5%) признался, что не читает художественную литературу, 4% респондентов не смогли назвать самую лучшую для себя книгу, считая, что такой выбор просто невозможен среди огромного количества потрясающих произведений.

Опрос был проведен 2 июля - 23 августа 2021 года среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 620 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.