Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Россияне назвали "Войну и мир" и "Мастера и Маргариту" лучшими произведениями литературы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Самым лучшим произведением художественной литературы по мнению 12% граждан РФ является "Война и мир" Льва Толстого, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, на втором месте по предпочтениям у россиян оказался роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", за который проголосовали 11% участников опроса.

С большим отрывом от лидеров списка наиболее популярных книг третье место занял роман "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского, за который проголосовали 2% респондентов.

По 1% голосов участников опроса набрали "Мертвые души" Николая Гоголя, "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Идиот" и "Братья Карамазовы" Достоевского, "Собачье сердце" Булгакова, "Евгений Онегин" и "Капитанская дочка" Александра Пушкина, "Анна Каренина" Толстого, "Горе от ума" Александра Грибоедова, "Отцы и дети" и "Муму" Ивана Тургенева.

Также по 1% голосов набрали такие произведения зарубежной прозы, как "Граф Монте-Кристо" и "Три мушкетера" Александра Дюма, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсия Маркеса.

По данным SuperJob.ru, каждый двадцатый россиянин (5%) признался, что не читает художественную литературу, 4% респондентов не смогли назвать самую лучшую для себя книгу, считая, что такой выбор просто невозможен среди огромного количества потрясающих произведений.

Опрос был проведен 2 июля - 23 августа 2021 года среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 620 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Война и мир Лев Толстой Мастер и Маргарита Михаил Булгаков

Новости

Ярославские власти заявили, что умерший в день пожара в больнице скончался от COVID

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 19,5 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 19,5 тыс. новых случаев COVID-19

Солисту Rammstein выписали предписание по поводу антиковидных мер

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Что случилось этой ночью: суббота, 28 августа

Областные власти сообщили об одном умершем в ярославской больнице

Три пациента погибли при пожаре в "красной зоне" больницы в Ярославле

Росстат сообщил о росте убыли населения в России на 62% за 7 месяцев

Пандемия коронавируса

Росстат сообщил, что в июле в России умер 50 421 пациент с COVID-19

Пандемия коронавируса

Голикова сообщила о спаде смертности от COVID-19 в Москве и Петербурге

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');