Двое жителей Башкирии задержаны за изнасилование и убийство подростка

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Двое мужчин задержаны по подозрению в изнасиловании и убийстве 15-летней девушки в Бирском районе Башкортостана, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по республике.

В ночь на 27 августа местная жительница сообщила правоохранительным органам об исчезновении 15-летней дочери, которая в тот же день ушла к подруге на день рождения и не вернулась.

По данным следствия, 26 августа компания несовершеннолетних отмечала день рождения одной из девушек на улице в селе Питяково. К молодым людям присоединились подозреваемые - местные жители в возрасте 21 и 24 лет, один из них предложил продолжить празднование у него дома.

Уже будучи в частном доме, после ухода других участников застолья, подозреваемые изнасиловали жертву и задушили ее, а тело спрятали в яме.

Подозреваемые признали вину. Одному из задержанных предъявлено обвинение по ст. "убийство", "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера". В ближайшее время будет предъявлено обвинение второму фигуранту и обоим избрана мера пресечения.

Задержанные были ранее судимы.