Арестованы подозреваемые в изнасиловании и убийстве башкирской школьницы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу подозреваемых в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девушки в Бирском районе Башкирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по республике в понедельник.

"Бирский межрайонный суд одного в субботу (отправил под арест - ИФ), второго - сегодня, на 2 месяца", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось, 28 августа двоих жителей села Питяково Бирского района Башкирии задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 15-летней девушки.

По данным следствия, ранее судимые мужчины, 21 и 24 лет, на улице в селе Питяково присоединились к компании несовершеннолетних, отмечавших день рождения, и один из них предложил продолжить празднование у него дома.

После того, как участники застолья разошлись и осталась только одна гостья, мужчины изнасиловали и задушили ее, а тело спрятали недалеко от дома в яме.

Подозреваемые сознались в содеянном и рассказали об обстоятельствах совершенного преступления.

Одному из задержанных предъявлено обвинение по пп. "ж, к" ч.2 ст.105 (убийство), п."а" ч.3 ст.131 (изнасилование), п."а" ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В ближайшее время будет предъявлено обвинение второму фигуранту.