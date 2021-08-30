Девять сел в Иркутской области остались без света из-за аварии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроснабжения произошло в понедельник в девяти населенных пунктах Куйтунского района Иркутской области, сообщила "Иркутская электросетевая компания" (ИЭСК) в соцсетях.

"30 августа в 4:05 местного времени произошло аварийное отключение электрической энергии в населенных пунктах Куйтунского района - Бурук, Алкин, Броды, Таежный, Мингатуй, Барлук, Окинск, Березовское, Хаихта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ИЭСК "Интерфаксу" уточнили, что в этих населенных пунктах проживают около 1 тыс. человек.

На месте работает восстановительная бригада "Западных электрических сетей".