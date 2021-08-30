Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Девять сел в Иркутской области остались без света из-за аварии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроснабжения произошло в понедельник в девяти населенных пунктах Куйтунского района Иркутской области, сообщила "Иркутская электросетевая компания" (ИЭСК) в соцсетях.

"30 августа в 4:05 местного времени произошло аварийное отключение электрической энергии в населенных пунктах Куйтунского района - Бурук, Алкин, Броды, Таежный, Мингатуй, Барлук, Окинск, Березовское, Хаихта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ИЭСК "Интерфаксу" уточнили, что в этих населенных пунктах проживают около 1 тыс. человек.

На месте работает восстановительная бригада "Западных электрических сетей".

Иркутская область

Новости

Утечка нефтепродуктов произошла у юго-восточного побережья Камчатки

Военные подняли вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке

Военные подняли вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке

Что произошло за день: воскресенье, 29 августа

Тилль Линдеманн не выступит на фестивале в Твери

Тилль Линдеманн не выступит на фестивале в Твери

Шойгу сообщил о работе над увеличением дальности и скорости гиперзвукового оружия

Шойгу отказался считать Украину угрозой для России

Шойгу отказался считать Украину угрозой для России

Бастрыкин поручил проверить стройку закрытого "халяльного" поселка под Москвой

МС-21 начнет регулярные авиарейсы в 2022 году

Рогозин допустил размещение ядерного оружия США в космосе в связи с освоением Марса

Рогозин допустил размещение ядерного оружия США в космосе в связи с освоением Марса

Смог от лесных пожаров вновь накрыл нижегородский Саров

Смог от лесных пожаров вновь накрыл нижегородский Саров
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');