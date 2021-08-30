СК проверит контактный зоопарк, где змея укусила девочку

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге пройдет доследственная проверка сообщений СМИ о том, что в контактном зоопарке змея укусила девочку, сообщили в управлении СК по Свердловской области.

Проверку начали по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи выяснят, что случилось в зоопарке, опросят очевидцев и сотрудников зоопарка и изучат его документы. Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребёнка.

29 августа в СМИ и соцсетях появилась видеозапись, на которой девочка позирует со змеей на шее и рептилия внезапно кусает ребенка за щеку. Региональное издание "E1.RU" сообщило, что это случилось в контактном зоопарке "Парк бабочек" и пострадавшей девочке пять лет. Ее отец рассказал, что змею перед нападением передавали из рук в руки. Сотрудники зоопарка предположили, что змея могла напасть на девочку, потому что та перед этим трогала цыплят в этом же зоопарке.