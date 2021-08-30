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30 лет назад: хроника последних дней СССР

ФСБ представит материалы суда о планах Японии применить бактериологическое оружие против СССР

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Центральный архив ФСБ в сентябре рассекретит материалы судебного процесса 1949 года над рядом японских военных преступников, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"6 сентября Центральный архив ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности" на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы" представит рассекреченные архивные материалы судебного процесса над японскими военными преступниками в 1949 году", - сказали в ЦОС.

В ФСБ напомнили, что процесс проходил 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске, суд был открытый. При этом до сих пор часть документов не была доступна для исследователей.

Перед военным трибуналом предстали 12 бывших японских военных, служивших в Квантунской армии, в том числе пятеро генералов.

Суд стал "выражением принципиальной позиции Советского Союза по отношению к бактериологической угрозе и осуждением преступлений против человечности, которые не были учтены Токийским трибуналом, проходившим с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года", отмечают в спецслужбе.

"Трофейные документы, протоколы допросов и собственноручные показания солдат, офицеров и вольнонаемных японской армии свидетельствуют о наличии в Маньчжурии в непосредственной близости от границ Советского Союза разветвленной базы по производству бактериологического оружия и планах по его использованию против СССР и других стран, а также о фактах его применения, в том числе испытаниях на живых людях", - заявили в ЦОС.

Показания членов командования Квантунской армии (бывшего главнокомандующего Квантунской армии генерала Ямада Отодзоо, генерал-лейтенанта медицинской службы Кадзицука Рюдзи, генерал-майора медицинской службы Кавасима Киоси и других) раскрывают правду о планируемых и уже свершившихся преступлениях против мира и человечности со стороны Японии.

"Широкой общественности также впервые будут представлены документальные материалы о расположенном недалеко от Харбина лагере для русских "Хогоин" (в переводе на русский язык "Приют"), откуда пленников направляли в качестве подопытных в созданные на территории Маньчжурии японские военные подразделения - отряды №731 и 100, занимавшиеся подготовкой бактериологической и химической войны", - добавили в ФСБ.

ФСБ Япония СССР

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