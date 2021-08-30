На фоне обострения в Афганистане РФ направила 300 военных на учения в Киргизию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Около 300 российских военных и более 60 единиц техники переброшены в Киргизию на маневры ОДКБ "Рубеж-2021", сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в понедельник.

Маневры в Киргизии пройдут на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России).

Россия направила на учения в Киргизию военнослужащих горной мотострелковой бригады из Тувы, сообщили военные. Также в учении примут участие военные из Киргизии, Казахстана и Таджикистана.

"В ходе учения российские военнослужащие отработают подготовку и ведение совместной войсковой операции по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена Организации Договора о коллективной безопасности", - отметили в ЦВО