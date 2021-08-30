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Суд остановил работу золотодобытчика "Терекон" из-за загрязнения реки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Амурской области Селемджинский районный суд приостановил работу золотодобывающей компании "Терекон" на реке Курумкан из-за выявленного загрязнения воды в реке, сообщило региональное Минпироды.

Нарушение выявили госинспекторы министерства. Вода в реке загрязнена ниже участка, на котором "Терекон" добывает россыпное золото.

Анализ проб речной воды показал, что в ней превышено содержание взвешенных веществ.

Селемджинский районный суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, приостановил работу "Терекона" по добыче россыпного золота на реке Курумкан на 90 суток.

В июле из-за загрязнения реки Большая Эльга (Курумкан - приток Большой Эльги) такое же решение было принято в отношении золотодобывающего предприятия "Хэргу". В июле также была приостановлена работа ООО "Три П" по добыче золота на реке Малый Караурак и АО "ЗДП "Коболдо" по добыче россыпного золота на реке Нижняя Стойба.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Терекон" имеет лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых сроком до 31 декабря 2027 года. В списке зарегистрированных прав пользования водными объектами значится только река Курумкан. Владелец компании - Александр Калашников также является учредителем ООО "Горняк" (занимается подготовкой участков к разработке и добыче полезных ископаемых).

Госбалансом по состоянию на начало 2016 года суммарные прогнозные ресурсы золота по реке Курумкан для гидравлической и открытой раздельной добычи составляют 392 кг.

Амурская область Курумкан Большая Эльга Терекон Александр Калашников Минприроды Селемджинский суд

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