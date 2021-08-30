Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Замглавы Центра противодействия экстремизму по КБР 22 года работал по поддельному диплому

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Замначальника Центра противодействия экстремизму МВД по Кабардино-Балкарииза подозрили в приобретении и использовании фальшивого диплома, сообщает в понедельник управление Следственного комитета России по КБР.

По версии следствия, подозреваемый купил поддельный диплом об окончании госуниверситета по специальности "Бухгалтерский учет". В июне 1995 года он написал заявление о приеме на работу в органы внутренних дел и в 1999 году, пройдя процедуры согласования, был принят на службу.

Отмечается, что мужчина больше 20 лет скрывал, что у него фальшивый диплом и фактически нет высшего образования, и за это время его назначали на различные руководящие должности в системе МВД по КБР, а в последствии он дослужился до должности замначальника Центра противодействия экстремизму МВД по КБР.

Уголовное дело против него возбуждено по ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права). Материалы, послужившие основанием для возбуждения дела, поступили из оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике.

В МВД по КБР "Интерфаксу" сообщили, что при подтверждении вины сотрудника он понесет наказание в установленном законом порядке.

МВД РФ КБР

Новости

Что произошло за день: понедельник, 30 августа

В "Роскосмосе" опровергли сведения о новых трещинах на МКС

В "Роскосмосе" опровергли сведения о новых трещинах на МКС

Все массовые мероприятия отменили на Ставрополье до октября

Умер журналист-международник Всеволод Овчинников

Умер журналист-международник Всеволод Овчинников

Национальный центр физики и математики появится в России

Аксенов сообщил о "мусорном коллапсе" в городах Крыма

Аксенов сообщил о "мусорном коллапсе" в городах Крыма

Источники сообщили об отъезде Киры Ярмыш из России

Источники сообщили об отъезде Киры Ярмыш из России
Пандемия коронавируса

Эксперт счел вопросом времени регистрацию в РФ зарубежных COVID-вакцин

Эксперт счел вопросом времени регистрацию в РФ зарубежных COVID-вакцин

ФАС обязала Apple за месяц устранить нарушения на рынке приложений

Пандемия коронавируса

Эксперт оценил долю штамма "дельта" в регионах России в 95%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');