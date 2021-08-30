Замглавы Центра противодействия экстремизму по КБР 22 года работал по поддельному диплому

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Замначальника Центра противодействия экстремизму МВД по Кабардино-Балкарииза подозрили в приобретении и использовании фальшивого диплома, сообщает в понедельник управление Следственного комитета России по КБР.

По версии следствия, подозреваемый купил поддельный диплом об окончании госуниверситета по специальности "Бухгалтерский учет". В июне 1995 года он написал заявление о приеме на работу в органы внутренних дел и в 1999 году, пройдя процедуры согласования, был принят на службу.

Отмечается, что мужчина больше 20 лет скрывал, что у него фальшивый диплом и фактически нет высшего образования, и за это время его назначали на различные руководящие должности в системе МВД по КБР, а в последствии он дослужился до должности замначальника Центра противодействия экстремизму МВД по КБР.

Уголовное дело против него возбуждено по ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права). Материалы, послужившие основанием для возбуждения дела, поступили из оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике.

В МВД по КБР "Интерфаксу" сообщили, что при подтверждении вины сотрудника он понесет наказание в установленном законом порядке.