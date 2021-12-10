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Судебного пристава из Ингушетии оштрафовали за липовый диплом

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Ингушетии Магасский районный суд признал 31-летнего судебного пристава виновным в подделке диплома об образовании и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры региона.

Пристав из горного села Джейрах признан виновным в использовании заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права (ч.3 ст.327 УК).

Суд установил, что подсудимый 16 марта 2020 года при найме на работу представил в региональное управление ФССП заявление о приеме на службу вместе с нотариально заверенной копией подложного диплома в качестве подлинного.

Ингушетия Магасский суд Джейрах ФССП

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