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Сотрудники таможни и ФСБ задержали группу наркоторговцев на Сахалине

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Сахалинской таможни и управления ФСБ по Сахалинской области задержали группу наркоторговцев, изъяв у них запрещенные вещества общей стоимостью более 50 млн рублей, возбуждено девять уголовных дел, сообщает пресс-служба таможни во вторник.

"Сотрудники таможни и УФСБ установили группу лиц из молодых людей в возрасте от 19 лет до 21 года, которые заказывали в сети интернет из КНР, а также на материковой части РФ синтетические наркотики", - цитирует пресс-служба заместителя начальника Сахалинской таможни Евгения Сульдимирова.

По его словам, в июле-августе текущего года оперативники изъяли шесть международных отправлений с наркотическими средствами общим весом более 5 кг, которые шли крупной партией из Китая через Голландию для последующего сбыта на территории Сахалинской области.

При проведении дальнейших оперативных мероприятий на Сахалине в лесу был обнаружен склад с синтетическими наркотиками весом около 2 кг, предметы и материалы для их фасовки и упаковки с целью распространения. Оперативники также задержали еще одну посылку, пришедшую на Сахалин, с 1 кг синтетических наркотиков.

Таким образом, как отметили в пресс-службе таможни, у преступной группы, "занимавшейся контрабандой, хранением и распространением наркотиков на территории Сахалинской области, изъято более 8 кг наркотических веществ, стоимость которых на черном рынке превышает 50 млн рублей".

В отношении задержанных молодых людей возбудили шесть уголовных дел по статьям контрабанды наркотиков группой лиц по предварительному сговору (ст. 229.1 УК РФ), два уголовных дела по фактам приобретения, хранения и покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ст. 228.1 УК РФ) и одно уголовное дело по факту хранения наркотиков (ст. 228 УК РФ).

В отношении троих фигурантов уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечает пресс-служба. Расследование уголовных дел продолжается.

Сахалин ФСБ

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