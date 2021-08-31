Гендиректор узбекской фармкомпании задержан в Петербурге

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор фармацевтической компании ATM Partners Мухаммад Умаров задержан в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Задержан утром 30 августа у дома на проспекте Римского-Корсакова", - сказал собеседник агентства.

Предпринимателя доставили в отдел полиции, сообщив инициатору розыска.

По данным источника, Умаров, имевший в Петербурге регистрацию, находился в межгосударственном розыске. На родине мужчину обвиняют в преступлении против собственности (соответствует ч.4 ст. 160 УК РФ - присвоение или растрата). Согласно материалам дела, в 2015-2019 годах Умаров, работая гендиректором ООО "ATM Partners" в Ташкенте, в составе преступной группы, имея в распоряжении оригиналы круглых печатей иностранных компаний и факсимиле их руководителей, похитил со счетов этих организаций свыше $9,5 млн (около 610 млн рублей), после чего скрылся.

В Узбекистане Умаров был заочно арестован.

Другой источник агентства добавил, что вместе с Умаровым была задержана экс-консультант по вопросам экономической безопасности ООО "АТМ Partners" Алена Марич, объявленная в межгосударственный розыск по тому же делу.

Данными из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.

Согласно информации на сайте ООО "ATM Partners", компания является крупнейшим на рынке Узбекистана оптовым поставщиком фармацевтической продукции.