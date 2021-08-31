У правительства РФ появился официальный телеграм-канал

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство России запустило официальный телеграм-канал, сообщается на сайте кабинета министров.

"В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров", - приводятся на сайте слова пресс-секретаря премьера РФ Бориса Белякова.

Там будут регулярно публиковать информацию о ключевых решениях правительства, отчеты о значимых мероприятиях, а также о рабочих поездках премьера Михаила Мишустина и его заместителей.