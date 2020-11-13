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Роскомнадзор завел официальный телеграм-канал

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор завел официальный канал в мессенджере Telegram, который два года пытался заблокировать из-за отказа предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей.

"Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность. Наш официальный канал: https://t.me/s/rkn_tg", - говорится в сообщении ведомства в твиттере в пятницу.

Согласно информации в телеграм-канале, он создан 13 октября, первое сообщение появилось в нем 29 числа, все посты совпадают с релизами на сайте ведомства.

Мессенджер Telegram блокировался по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

18 июня этого года Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой отменяет свое требование об ограничении доступа к Telegram в России. Свое решение ведомство мотивировало позицией основателя компании Павла Дурова по противодействию экстремизму и терроризму.

Роскомнадзор Telegram

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