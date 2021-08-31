В РФ намерены создать "цифрового двойника" системы здравоохранения

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В рамках проекта по модернизации первичного звена системы здравоохранения планируется создание ее "цифрового двойника", сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Проект, который вносится в виде инициативы, (. . .) это новый подход к аналитической части, трансформируется сопровождение самого пациента. (. . .) Мы, фактически, должны создать "цифровой двойник" системы здравоохранения", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что проект по модернизации первичного звена системы здравоохранения, который реализуется в стране, касается, в том числе, инфраструктуры: закупки транспорта и оборудования, строительства и капитального ремонта зданий.

По словам главы Минздрава, в рамках инициативы планируется внесение всех диагнозов и состояния здоровья в цифровой профиль пациента, что позволит формировать программы профилактики и сопровождения.

"Здесь мы формируем аналитический блок, который позволяет уйти врачу от рутины, (. . .) здесь уже система будет подсказывать и предлагать врачу алгоритмы, необходимые для максимального сохранения здоровья, продления жизни, сопровождения пациента", - пояснил Мурашко.

По словам министра, вторая часть инициативы касается всей инфраструктуры здравоохранения: она должна адаптироваться под регион и место проживания пациентов. Предлагается изменить формат общения пациента и медицинской организации благодаря внесению всех данных о вакцинации и справок в один ресурс.

Кроме того, в планах улучшить медицинскую реабилитацию пациентов, на это предусмотрено 60 млрд руб. на три года. Средства должны пойти на развитие материально-технической базы, оснащение оборудованием и оказание медицинских услуг.

"Мы видим, что именно за этим направлением есть большой резерв для снижения и заболеваемости, и сокращения инвалидности", - сказал Мурашко.

Он добавил, что также планируется развитие медицинской науки, формирование генетического паспорта новорожденного и кооперация с вузами.