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30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Роснано" задумалось о привлечении дополнительных средств от государства

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "Роснано" ведет с акционером (е это государство лице Росимущества) переговоры о возможности привлечения дополнительного финансирования для обеспечения возможности дальнейшей работы группы, говорится в сокращенной консолидированной отчетности группы за I полугодие по МСФО.

"Руководство группы полагает, что в обозримом будущем обязательства, включая затраты на их обслуживание, могут не быть обеспечены активами группы в достаточной степени, в том числе в связи с неопределенностью прогнозов их реализации, - говорится в отчете. - Исходя из состояния оценки ликвидности группы в ближайшем обозримом будущем, руководство группы полагает, что потребуется дополнительное финансирование со стороны акционера, в том числе на обслуживание долга, а также для осуществления финансово-хозяйственной деятельности".

Также в отчетности отмечено, что если группа не получит допфинансирования от акционера или из других источников, то "она может быть не в состоянии непрерывно продолжать свою деятельность".

"На данный момент компания планирует использовать средства от выходов из текущего портфеля для погашения и обслуживания долга, - отметили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роснано". - Продолжается работа по повышению капитализации и операционной эффективности портфельных компаний".

При этом в "Роснано" подчеркнули, что решение о целесообразности, форме и объёме финансовой поддержки будет принято после утверждения стратегии и выходов из текущего портфеля активов.

По данным "Роснано", на 30 июня текущего года оборотные активы группы (57 млрд рублей) превышают краткосрочные обязательства (23 млрд рублей) на 33,9 млрд рублей.

В целом за первые шесть месяцев текущего года поступления "Роснано" от операций по инвестиционному портфелю составили 19,6 млрд рублей против 5,1 млрд рублей годом ранее, а поступления от долевых операций - 21,9 млрд рублей (8,1 млрд рублей в 2020). Размер чистой прибыли за отчетный период составил 3,5 млрд рублей против 7,2 млрд рублей убытка годом ранее.

На 30 июня текущего года объем денежных средств и их эквивалентов составил 5,5 млрд рублей против 2,4 млрд рублей на 30 июня 2020 года.

Ранее "Роснано" сообщала, что выручка компании по РСБУ в первом полугодии 2021 года увеличилась в 6,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 17,3 млрд рублей. Также компания продемонстрировала рост валовой прибыли в 5 раз, до 10,6 млрд рублей, а чистая прибыль в I полугодии составила 3,3 млрд рублей против убытка в 0,5 млрд рублей годом ранее.

Совокупный объем обязательств компании, накопленных в период 2008-2020 гг., составляет 148 млрд рублей, в том числе 108 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями.

"Роснано" было создано в 2007 году как госкорпорация, в 2011 году ее преобразовали в АО. В ноябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе институтов развития, в рамках которой "Роснано" вошло в периметр управления ВЭБа. Вскоре многолетнего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса сменил выходец из "Ростеха" Сергей Куликов. На встрече с коллективом Сергей Куликов пообещал перегруппировку портфеля и реструктуризацию долгов "Роснано".

При этом ВЭБ также планирует принять участие в расчистке проблемной части портфеля проектов "Роснано".

"В "Роснано" есть хорошие проекты, которые мы будем продолжать поддерживать, и эту часть ВЭБ вместе с "Роснано" будет развивать. То, что касается проблемного портфеля, у ВЭБа хороший опыт, как расчистить проблемные долги", - сказал глава ВЭБ Игорь Шувалов в понедельник.

"Будем помогать здесь "Роснано", взаимодействовать вместе с министерством финансов. Я надеюсь, эта проблема будет решена за достаточно короткий срок", - заявил Шувалов.

Роснано Росимущество ВЭБ Игорь Шувалов Сергей Куликов

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