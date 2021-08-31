Источник узнал о гибели северокорейского консула после ДТП в Приамурье

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Официальный консул Хабаровской канцелярии при Генеральном консульстве КНДР во Владивостоке умер от травм, которые получил в ДТП 30 августа в Амурской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Машина, в которой ехал дипломат, попала в аварию в Октябрьском районе в понедельник. По словам собеседника агентства, "один из пассажиров скончался, когда доставили в больницу, консул также скончался от полученных травм".

Водитель автомобиля, по предварительной информации, остался жив.

Официальным подтверждением данной информации "Интерфакс" не располагает.