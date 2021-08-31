В Калининграде остановили строительство моста из-за найденных крепостных руин XIV века

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Калининграде строительство моста на остров Канта может быть серьезно задержано, так как рабочие обнаружили руины XIV века. Об этом сообщила журналистам глава городской администрации Елена Дятлова во вторник.

"Когда начали забивать сваи и проводить другие работы, обнаружился объект XIV века. Все остановили. Сейчас там работают археологи, идет приостановка в исполнении контракта. Как только уйдут археологи, зайдем на объект. Но будет перенос работ на следующий год", - пояснила Дятлова.

Как уточнили в мэрии, работы идут в историческом центре Калининграда-Кенигсберга, где каждое строительство может и приносит знаковые археологические находки. На этот раз обнаружены руины крепостной стены Кнайпхофа, который являлся центром старого города.

Строящийся мост должен соединить остров Канта и улицу Гюго в районе Музея Мирового Океана. Его строительство через реку Преголя должно было завершиться к лету 2018 года в рамках подготовки к матчам ЧМ.

Однако, различные причины тормозили проект, который является частью другого более масштабного проекта "Музейный квартал". Мост соединит набережную Петра Великого, где расположен Музей Мирового океана, и Причальную улицу на берегу острова имени Канта. Это позволит туристическому потоку напрямую курсировать между объектами музейного квартала.