Запрет на госзакупку импортной продукции распространили на компьютеры

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство распространило запрет на госзакупку иностранной промпродукции (введен постановлением №616) на компьютерную технику, следует из правительственного постановления, опубликованного на портале правовой информации.

В перечень "запретной" промпродукции вошли четыре вида компьютеров, от планшетных ПК и ноутбокуов и до терминальных компьютеров, предназначенных для использования в системах автоматической обработки данных. Всего четыре позиции.

Также под запрет подпали микросхемы, смарт- или чип-карты, а также "светильники и осветительные устройства прочие".

Документ уточняет положение постановления №616, определяющее порядок отнесения "запретной" продукции к российской. Теперь такой может считаться только та продукция, информация о которой внесена в Реестр российской промпродукции или в Реестр российской радиоэлектронной продукции. Соответственно в заявке на участие в госзакупке, например, поставщик ноутбуков должен будет представлять выписку из этих реестров.

При необходимости закупки импортной продукции, включенной в "запретный" перечень, госзаказчики должны будут обращаться с обоснованием такой закупки в министерство, которое и будет выдавать или не выдавать соответствующее разрешение.

С принятием этого документа перечень "запретной" продукции увеличился до 132 позиций с прежних 125.

"Этот акт - логическое продолжение жесткой политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России, - объяснил через пресс-службу замглавы ведомства Василий Шпак. - Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать усложнять закупки иностранной электроники на регулируемом рынке, когда есть российский функциональный аналог".

Минпромторг подготовил предложение о значительном расширении "запретного" перечня еще в конце прошлого года. Тогда министерство предлагало распространить запрет на госзакупку импортной промпродукции на все "оборудование компьютерное, электронное и оптическое" (за исключением нескольких десятков позиций, наподобие "весов точных; инструментов для черчения, расчетов, приборов для измерения линейных размеров и т.п.", "часов всех видов" и т.п.), а также волоконно-оптические кабели, "провода и кабели электронные и электрические", "оборудование электрическое осветительное", "приборы бытовые электрические", "оборудование электрическое прочее", "машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования" и т.д.

При этом в предложении Минпромторга оговаривался запрет на госзакупку перечисленной импортной техники не только в виде отдельных товаров, но и в составе закупаемых госзаказчиками работ или услуг.