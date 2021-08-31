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В Петербурге девочка ранила ножом полицейского, спасшего ее от падения из окна

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге сотрудник полиции получил ранение, спасая подростка от падения из окна, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

Вечером во вторник представители органов опеки обратились в полицию за помощью в доставлении в учреждение для детей, лишившихся родителей, 13-летней девочки, которая не хотела покидать квартиру на улице Композиторов. Ранее умерла мать школьницы, и девочка осталась сиротой.

Когда полицейские и представители органов опеки вошли в квартиру, несовершеннолетняя открыла окно на кухне и попыталась выпрыгнуть; квартира находится на третьем этаже. 33-летний сотрудник полиции бросился к окну, успел поймать подростка за ноги и вернул в комнату. "В этот момент девочка схватила со стола кухонный нож и, по предварительной информации, случайно нанесла полицейскому резанную рану шеи", - сообщают в полиции.

В настоящее время с девочкой работают представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних. Раненому полицейскому оказана медицинская помощь.

Санкт-Петербург

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