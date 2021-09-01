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Филиал университета прокуратуры РФ открыли во Владивостоке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов в среду открыл во Владивостоке филиал Университета прокуратуры РФ - Дальневосточный юридический институт, сообщает пресс-служба ведомства.

"Филиал открыл двери для студентов и работников органов прокуратуры с целью повышения их квалификационного уровня по стратегически важному направлению надзорной работы в сфере оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Генпрокурор год назад поручил открыть во Владивостоке филиал университета прокуратуры. Институт разместился в одном из исторических зданий в центре города. Это здание бывшего Владивостокского коммерческого училища, в котором в 1913-1919 годах учился писатель Александр Фадеев.

В пятницу Краснов примет участие в работе VI Восточного экономического форума в сессии "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций".

Владивосток Университета прокуратуры РФ Игорь Краснов

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