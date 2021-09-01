Массовое ДТП произошло в Свердловской области из-за дыма от пожара на свалке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Четыре автомобиля столкнулись в среду в Нижнетуринском городском округе в Свердловской области из-за плохой видимости вследствие пожара, сообщает региональное управление ГИБДД.

"На полигоне бытовых отходов произошло возгорание, из-за чего образовался смог, в результате плохой видимости произошло массовое ДТП", - говорится в сообщении.

Так, около семи утра на 227-м километре автодороги "Екатеринбург-Серов" водитель Volvo сбил мужчину, который находился на проезжей части рядом со своим автомобилем Hyundai. После этого Volvo столкнулся с Hyundai, который в свою очередь по инерции врезался в "КАМАЗ" и ВАЗ.

Владельцу Hyundai оказали медицинскую помощь.