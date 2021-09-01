В столице Крыма придется переделать длившийся 5 месяцев ремонт главной площади

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Благоустройство площади Ленина в центре Симферополя приостановлено после пяти месяцев работ, часть из которых придется переделывать, сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

"Качество ненадлежащее, в том числе из-за сжатых сроков. Считаю необходимым внести корректировки в проект в части подготовки покрытия, что позволит укладывать гранит качественно и ровно. Необходимо также заменить имеющийся в проекте бетонный поребрик на более качественный и красивый гранитный. Уложенную плитку придется разобрать и уложить заново", - написал Демидов в фейсбуке в среду.

По его словам, предложения о доработке проекта и переделке работ поддержал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, который оценил проделанную работу как "откровенную халтуру". "Причина: отсутствие должного контроля на объекте, недостаточное количество людей и техники, непонимание уровня ответственности. Кроме того, есть много вопросов к квалификации привлекаемых "специалистов", - сказал он.

Председатель правительства Крыма допустил смену подрядчика и сообщил о сдвиге срока сдачи объекта с 1 сентября на 20 декабря. На данный момент работы выполнены на 27%.

Ремонт главной площади крымской столицы Крыма, где проходят все основные торжественные мероприятия, начался в апреле. На ней должны заменить плитку, установить уличную мебель, оборудовать освещение, высадить новые растения. По информации с сайта администрации Симферополя, благоустройство финансируется за счет средств, выделенных по соглашению между правительством Москвы и советом министров Крыма. Сумма не уточняется.

Глава Крыма Сергей Аксенов несколько раз подчеркива во "ВКонтакте"л, что лично следит за ходом работ на площади, которую видно из его окна. Он отмечал недостаточное количество рабочих, но власти города подтверждали готовность подрядчика закончить работы к осени.