Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Директор Музея обороны Севастополя снят с должности после увольнения 50 сотрудников

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ расторгло контракт с директором музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Александром Барковым.

"Минкультуры России после консультации с региональными властями приняло решение завершить сотрудничество с директором ФГБУК "Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя" Александром Барковым, назначение которого состоялось ровно год назад. Среди основных причин - непродуманная кадровая политика и отсутствие стратегии развития учреждения", - сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

КультураИз театра Ермоловой решили уволить 18 артистовЧитать подробнее

Ранее в СМИ сообщалось, что за год, прошедший после назначения Баркова директором, из музея по разным причинам были уволены почти 50 человек. Проверкой этой информации занялась региональная прокуратура.

В Минкультуры подчеркнули, что считают неприемлемой ситуацию с увольнением сотрудников музея. "Многие музеи смогли сохранить коллективы, найти новые форматы работы, привлекая посетителей. Поэтому ситуация, когда в "мирное время" руководство одного из уникальных федеральных учреждений увольняет десятки сотрудников, категорически неприемлема", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, как отмечает министерство, "на ряд недочетов в работе нового руководства музея обращал внимание министра культуры РФ Ольги Любимовой губернатор города Севастополя Михаил Развожаев".

Временно исполнять обязанности руководителя учреждения будет Михаил Смородкин. В его зоне ответственности будет находиться, в первую очередь, наведение порядка на Историческом бульваре.

В РоссииВ столице Крыма придется переделать длившийся 5 месяцев ремонт главной площадиЧитать подробнее

Как напомнили в министерстве, музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя является уникальным объектом культуры и имеет огромную военно-историческую ценность, "поэтому дальнейшее развитие музея возможно только на принципах преемственности имеющихся наработок".

"За время своего пребывания в качестве директора Александру Баркову не удалось опереться на полученный им багаж и выстроить конструктивный диалог как внутри учреждения, так и с посетителями. Например, одно из множества нареканий общественности связано именно с отсутствием достойного участия музея и его представителей в мероприятиях, посвященных значимым датам истории России и Севастополя", - добавили в Минкультуры.

Севастополь Минкультуры РФ

Новости по теме

Новости

Заболевшие COVID из окружения Путина вовремя не прошли ревакцинацию

СКР завел дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов в РФ

СКР завел дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов в РФ

Борисов сообщил о начале поставок военным новой системы ПВО С-500

Путин проведет на самоизоляции как минимум неделю

Возбуждено дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем

Возбуждено дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в окружении Путина заболели люди, обеспечивающие его безопасность

В России зарегистрировали 19 594 новых случая COVID-19

В России зарегистрировали 19 594 новых случая COVID-19

Военные сообщили о первых учениях частей новой дивизии на юге России

Военные сообщили о первых учениях частей новой дивизии на юге России

Российскую базу в Таджикистане усилят модернизированными танками Т-72Б3М

В окружении Путина коронавирусом заболели несколько десятков человек

В окружении Путина коронавирусом заболели несколько десятков человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');