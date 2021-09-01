В Калининграде врача признали виновным в смерти пациентки, но освободили от наказания

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Калининграде вынесен приговор в отношении врача-нейрохирурга, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Центральный районный суд Калининграда признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) врача-нейрохирурга Детской областной клинической больницы", - говорится в пресс-релизе.

В суде установлено, что в феврале 2019 года 15-летняя девочка поступила в больницу, а ее лечащим врачом стал обвиняемый. Но в ходе лечения девочки он "не оказал полной и квалифицированной медицинской помощи".

Несмотря на то, что здоровье больной "последовательно ухудшалось", врач, не завершая лечение и диагностику, выписал ее из больницы с рекомендацией госпитализации и направлением ее в другое учреждение. При транспортировке девочки в другую больницу, ей стало хуже, и она умерла, отмечается в сообщении.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому врачу наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы и дополнительное наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения права заниматься медицинской деятельностью, говорится в пресс-релизе.

При этом в суде "Интерфаксу" уточнили, что отбывать наказание врач не будет, так как истек срок давности привлечения его к уголовной ответственности.