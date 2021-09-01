Минобороны подготовило правила расследования инцидентов с беспилотниками

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны предложило законодательно закрепить правила расследования авиационных происшествий с государственными беспилотниками, поскольку до сих пор оно не было регламентировано, а правила расследования авиаинцидентов не учитывали особенности дронов и организации их полетов.

Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Реализация проекта постановления позволит устранить недостатки и привести данный нормативный правовой акт в соответствие с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Минобороны сообщило, что согласовало свои предложения с Межгосударственным авиационным комитетом, Росавиацией, Минпромторгом и другими заинтересованными организациями.

Планируемый срок вступления в силу обновленных правил - октябрь 2021 года.