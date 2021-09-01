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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Лишенный прав петербуржец задержан за нападение на инспектора ДПС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге в связи с нападением водителя-нарушителя на инспектора ДПС, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по городу.

Производство ведется по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 30 августа подозреваемый, будучи лишенным прав, сел за руль, а в Пушкинском районе города проигнорировал требования сотрудников дорожной полиции об остановке для проверки документов и попытался скрыться. У дома на Муринской дороге мужчина, преследуемый полицейскими, врезался в бетонное ограждение.

При задержании он оказал полицейским сопротивление: схватил инспектора ДПС за пальцы, выкрутил руки, а после ударил по ноге, следует из сообщения.

Мужчина задержан. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения, уточняют в СКР.

По информации пресс-службы регионального главка МВД, задержанный водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении мужчины также возбуждено дело по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Петербург СКР МВД

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