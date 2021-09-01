Сотрудница тульской управляющей компании пойдет под суд за гибель жильцов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы одной из управляющих компаний в Тульской области, по вине которой, по мнению следствия, от отравления угарным газом погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, фигурантом дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, является техник по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов.

По данным следствия, 17 марта в одной из квартир дома на улице Советской города Болохово Киреевского района были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

Отмечается, что обвиняемая не проводила осмотр дымовых и вентиляционных каналов в квартире и не проконтролировала выполнение графика таких профилактических осмотров. При этом она составила содержащие ложные сведения акты о выполнении этих работ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.