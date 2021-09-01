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СКР проверит данные о невыплате зарплат на Сысертском хлебокомбинате

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Следователи начали доследственную проверку сообщений СМИ о невыплате заработной платы работникам ООО "Сысертский хлебокомбинат" (Свердловская область) за несколько месяцев, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным местных средств массовой информации, завод приостановил производство.

В департаменте информполитики Свердловской области "Интерфаксу" заявили, что Министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области предлагало предприятию господдержку в виде субсидий, которые в начале лета распределялись между хлебокомбинатами области.

Однако, отметили в департаменте, руководство сысертского предприятия не откликнулось на это предложение.

"По всей видимости, собственники приняли решение свернуть этот бизнес", - сообщили там.

Собеседник агентства уточнил, что у хлебокомбината в последнее время были проблемы с уплатой налогов. Руководство неоднократно вызывалось на межведомственные комиссии, на последние заседания оно не явилось.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщают, что сысертская межрайонная прокуратура также организовала проверку по информации от "Сысертского центра занятости".

По данным надзорного ведомства, в 2021 году в отношении хлебокомбината уже проводилось две проверки по заявлениям работников, предприятие было привлечено к административной ответственности.

Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" владельцем предприятия является ООО "Торговый дом Промсредмаш". По итогам 2020 года хлебокомбинат получил чистый убыток в размере 4,1 млн рублей.

Свердловская область СКР Сысертский хлебокомбинат

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