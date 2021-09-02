В России зарегистрировали первые случаи заболевания гриппом AH3N2

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В России уже регистрируются случаи заболевания гриппом AH3N2, есть риски наступающего эпидемиологичекого сезона, заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный врач РФ Анна Попова.

"Мы объявляем старт компании вакцинации против гриппа. Мы уже регистрируем случаи заболевания гриппом A H3N2, и это не самый лучший прогностический признак", - сказала Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021).

"Мы видим риски наступающего эпидемиологического сезона", - сказала она.

Попова отметила, что "пока ситуация в стране в части заболеваемости ОРВИ стабильная".

Риски наступающего эпидемиологического сезона связаны с тем, что в прошлом году люди "не встречались с вирусами гриппа так, как это бывает обычно".

"Иммунная прослойка, которая образуется в результате встречи с вирусом при легких, бессимптомных формах, она в этом году отсутствует", - сказала Попова.

Кроме того, у переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выше риск заболеть другими ОРВИ, отметила она.

"Люди, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию в течение определённого количества времени имеют сниженный иммунитет, сниженную сопротивляемость", - сказала глава Роспотребнадзора.

Уровень вакцинации в 60%, которого предполагается достичь, "дает нам уверенность, что ситуация не будет такой сложной и опасной, как была, например, почти 30 лет назад".

Попова напомнила, что в мире ежегодно, за исключением прошедшего сезона, переболевает гриппом порядка 1 млрд человек, из которых 5 млн - очень тяжело с осложнениями и получением целого ряда хронических заболеваний. Ещё около 0,5 млн человек погибают.

Вирусы H3N2 могут заразить птиц и млекопитающих. У птиц, людей и свиней вирус мутировал во многие штаммы. В годы, когда H3N2 является преобладающим штаммом, число госпитализаций увеличивается.