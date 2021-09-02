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В Крыму выявили четверых учеников, склонных к нападениям на школы

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Более 160 несовершеннолетних жителей Крыма вошли в группу риска по итогам психологических тестирований с начала года, сообщил руководитель аппарата антитеррористической комиссии республики Александр Булычев; из них, по его словам, четверо оказались склонными к вооруженным нападениям в школах.

"За 2021 год выявлено 165 учащихся, которые попадают в группу риска, а всего поставлено (на учет - ИФ) 238 несовершеннолетних. Из них 14 - учащиеся, которые вынашивают экстремистские намерения, и четыре, что немного из общей массы, - это скулшутинг (вооруженное нападение в учебном заведении - ИФ)", - сказал Булычев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, детей поставили на учет, с ними работают психологи. На данный момент большинство из них уже изменили свои взгляды.

Кроме того, уточнил представитель комиссии, с начала года возбуждено два уголовных дела на учащихся, которые не сообщили о готовящемся теракте.

Всего за 2021 год в Крыму завели четыре уголовных дела против лиц, готовящихся к терактам. В основном это люди, завербованные экстремистскими организациями через интернет. Все трагедии удалось предотвратить, добавил Булычев.

Тему безопасности в учебных заведениях начали активнее обсуждать в Крыму после событий октября 2018 года, когда студент четвертого курса политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков устроил стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство. Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников. Полсотни человек получили ранения.

Хроника 03 февраля 2014 года – 02 сентября 2021 годаНападения в школах
Крым Александр Булычев

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