В Думе предложили обязать иностранные IT-компании платить 1,2% выручки для проекта УЦН

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные интернет-компании, которые не организовали хранение данных российских пользователей на территории РФ, планируется обязать отчислять по 1,2% выручки в фонд универсальной услуги связи (УУС). Из этого фонда финансируется проект по обеспечению доступа в интернет в малых и труднодоступных поселениях. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

Реализуемый в РФ с 2014 года проект устранения цифрового неравенства (УЦН) предусматривает организацию доступа в интернет в поселениях 100-500 человек. Работы финансируются из фонда УУС, куда все операторы связи страны отчисляют по 1,2% выручки. Ранее глава "Ростелекома" (реализует проект УЦН) Михаил Осеевский предложил подключить интернет-компании к финансированию программы УЦН, что ускорит ее реализацию.

"Мы предварительно проработали эту инициативу, я хотел бы предложить следующий подход: распространить это отчисление неналоговое в размере 1,2% на те IT-компании, кто не установил до настоящего времени на территории РФ центры обработки данных, как это установлено законом. При этом установив, что это отчисление будет целевым образом направляться на реализацию программы УЦН 2.0", - сказал Хинштейн в ходе совместного совещания партии "Единая Россия" с правительством в четверг.

Он отметил, что такая мера позволит вдвое ускорить реализацию программы УЦН (ранее "Ростелеком" называл срок ее реализации 10 лет).

По его словам, объем трафика от иностранных интернет-компаний, не установивших ЦОДы в России, возрастает, и "эти затраты ложатся на наших операторов – на тот же самый "Ростелеком".

"Они не ставят ЦОДы. Они экономят свои затраты, я даже не говорю о том, что налоговые и иные отчисления для российских IT-компаний оказываются гораздо выше за пределами России, чем для иностранных – за пределами своих стран. Такой подход (взимание с них 1,2% выручки - ИФ), мне кажется, будет справедливым", - сказал Хинштейн.

Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал эту идею.

"Те меры, которые предлагаются Александром Алексеевичем (Хинштейном - ИФ), мне кажется, это очень правильно, потому что мы понимаем, что у нас растет нагрузка на сети операторов, операторы вынуждены свои сети модернизировать, а конечным выгодоприобретателем являются интернет-компании", - сказал министр.

"Те компании, которые сделали у нас ЦОДы, разместили их, понятно, что в этом смысле выполняют нормы закона и не создают такой критической нагрузки на трафик. Если мы говорим про зарубежных игроков, то понятно, что давайте с них брать тогда дополнительные отчисления в резерв универсального обслуживания, чтобы как минимум быстрее подключать домохозяйства. Здесь я полностью это предложение поддерживаю", - заключил Шадаев.