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РФ прорабатывает возможность поставки гуманитарной помощи в Афганистан

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия прорабатывает возможность поставки гуманитарной помощи в Афганистан, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Определенную озабоченность у нас вызывает нарастание социально-экономической напряженности в Афганистане, связанное с приостановлением финансовой, материально-технической помощи со стороны традиционных доноров из числа западных государств. Сохраняется неопределенность относительно возобновления работы госучреждений, банков. В Кабуле и других крупных городах возникает недовольство политикой движения талибов ("Талибан" - террористическая запрещенная в РФ организация - ИФ) в связи с ростом цен на продукты первой необходимости, топливо", - сказала она в ходе брифинга.

"В связи с этим мы призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. И со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи", - сказала Захарова.

РФ Афганистан

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