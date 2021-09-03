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Ученые выяснили, что COVID-прививка перед операцией поможет избежать 58 тыс. смертей в год

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса поможет избежать более 58 тыс. связанных с болезнью смертей в год, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета в пятницу.

Ученые вуза приняли участие с масштабном проекте по изучению SARS-CoV-2 у хирургических пациентов. Целью исследователей было определить, как COVID влияет на результаты хирургических вмешательств и как минимизировать риск инфицирования при плановых операциях. В течение первой волны около 70% плановых операций в мире (28 млн) было отложено или отменено. Установлено, что COVID-19, перенесенный до или после операции, увеличивает вероятность послеоперационной смертности.

Чтобы разработать клинические рекомендации по хирургическому лечению больных с коронавирусом и сокращению рисков их инфицирования в послеоперационный период, международная команда врачей-хирургов и ученых CovidSurg проанализировала данные 140 тыс. пациентов из 116 стран.

"Задачей исследователей был сбор клинических данных - анамнеза, истории болезни, COVID-статуса, особенностей операции - всех пациентов, госпитализированных на плановую операцию в течение одной недели. Через 30 дней проводилась оценка ближайших результатов лечения. Данные записывались в электронную индивидуальную регистрационную онлайн-карту, доступную организаторам исследования", - говорится в сообщении.

Специалисты узнали, как COVID-19 влияет на прогноз и результаты хирургического лечения в целом. Это позволит врачам всего мира лучше планировать хирургические вмешательства и повышать безопасность лечения.

Один из главных выводов, к которым пришли ученые, - пациентов, готовящихся к хирургическому вмешательству, нужно вакцинировать в приоритетном порядке. В группе самых уязвимых - пожилые люди от 70 лет, их следует прививать в первую очередь.

Приоритетная дооперационная вакцинация плановых хирургических пациентов, по подсчетам исследователей, поможет избежать более 58 тыс. COVID-ассоциированных смертей в год.

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