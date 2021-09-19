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Ученые заявили, что из-за мутаций SARS-CoV-2 лучше передается по воздуху

Ученые заявили, что из-за мутаций SARS-CoV-2 лучше передается по воздуху
Фото: PEP MORELL/EPA/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Исследователи из Университета Мэриленда в США выяснили, что мутировавший SARS-CoV-2 лучше переносится по воздуху. Исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases.

По их данным, при альфа-варианте SARS-CoV-2 количество вирусной РНК в выдыхаемом воздухе увеличивается по сравнению с более ранними штаммами, так как зараженные альфа-штаммом выдыхали в 100 раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был выявлен изначальный "уханьский" вариант коронавируса.

Ученые изучили 49 случаев заражения разными штаммами коронавируса и сделали вывод, что новые штаммы эволюционируют и быстрее передаются по воздуху, поэтому плохо прилегающие маски обеспечивают лишь незначительную защиту. До тех пор, пока показатели вакцинации не станут очень высокими, необходимо продолжать носить плотно прилегающие маски и респираторы.

Хроника 09 января 2020 года – 19 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
SARS-CoV-2 коронавирус COVID-19

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