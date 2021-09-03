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Глава Якутии предложил разрешить добычу разных ископаемых на одном участке

Таким способом можно предотвратить, к примеру, конфликты нефтяников и алмазодобытчиков

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Чтобы предотвратить конфликты между недропользователями, власти Якутии предлагают разрешить добычу разных полезных ископаемых на одном участке, сообщил на ВЭФ-2021 глава республики Айсен Николаев в ходе Восточного экономического форума.

"Мы предлагаем (. . .) разрешить проведение работ на разные виды ископаемых несколькими пользователями недр в границах (одного - ИФ) горного отвода, - сказал он. - Сегодня мы в Западной Якутии очень часто наблюдаем ситуацию, когда происходит конфликт между недропользователями, добывающими алмазы и нефть".

Николаев отметил, что нефть и алмазы залегают в "абсолютно разных пластах" и что используются "абсолютно разные подходы к их добыче".

"Вместе с тем, лицензиат - алмазник или нефтяник - отказывают друг другу (в добыче на одном участке - ИФ)", - добавил глава республики.

Николаев также сказал, что по итогам 2021 года в Якутии ожидаются рекордные объемы добычи золота - свыше 40 тонн, угля - порядка 35 млн тонн, газа - 12 млрд кубометров и нефти - более 17 млн тонн.

В целом в регионе действует 800 недропользователей, которые владеют 3 тысячами лицензий.

VI Восточный экономический форум

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Якутия Айсен Николаев ВЭФ-2021

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