На Avito выставили кирпичный завод за 30 млн рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Кирпичный завод ЗАО "Касимовстройкерамика" (ранее Касимовский кирпичный завод, г. Касимов) выставлен на продажу на сайте Avito за 30 млн рублей.

В объявлении завод назван крупным поставщиком рядового полнотелого керамического кирпича марок М-150 и М-125. На предприятии есть тоннельная печь 1985 годв для обжига кирпича, гарантированная мощность печи по выпуску кирпича - 25 млн штук в год.

Завод занимает территорию площадью 9,3 га. Также у завода есть два оформленных карьера для добычи красной глины, непосредственно примыкающих к территории предприятия, общей площадью около 40 га, и один карьер с пластичной черной глиной, около 18 га, в 16 км от завода.

ЗАО "Касимовстройкерамика" зарегистрировано в 2002 году. Уставный капитал составляет 8 млн 349 тыс. рублей. На предприятии работает 120 человек.

В отношении предприятия открыто дело о банкротстве, введено наблюдение с 15 марта 2021 года.