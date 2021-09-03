Проспавшего 1 сентября учителя отстранили от классного руководства

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал земляков быть добрее к молодому тагильскому учителю Александру Алексееву, который проспал торжественную линейку 1 сентября в свой первый рабочий день.

Он уточнил, что учителя отстранили от классного руководства, но не уволили, и выразил надежду, что для Алексеева случившееся станет "уроком и ценным опытом".

"Прочитал, что в Нижнем Тагиле совсем молодой учитель 1 сентября не пришел на линейку к своему классу, и разгневанные родители готовы были его съесть. Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал", - написал губернатор в инстаграме.

По сведениям Куйвашева, Алексеев только весной окончил педагогический колледж и начал свой первый рабочий год сразу с классным руководством.

В соцсетях 1 сентября разошелся скриншот переписки учителя с родителями. Он объяснил, что так крепко спал, что не слышал будильника и телефонных звонков, и извинился. В ответ кто-то из родителей предложил ему пойти в армию.

Губернатор напомнил, что все только начинают возвращаться к нормальной жизни после года дистанта и всем тяжело перестраиваться.

"Давайте будем добрее друг к другу. Все мы просыпали, да и я просыпал и школу, и институт, и на работу пару раз опаздывал. Уверен, ученики Александра уже через год с улыбкой вспомнят этот День знаний. А для учителя это тоже урок и ценный опыт", - написал чиновник.