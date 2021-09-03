В Екатеринбурге ветер пытался сорвать крышу с университета

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге буря повредила крышу здания Уральского федерального университета на проспекте Ленина, такие кадры появились в соцсетях. Пресс-служба вуза подтвердила информацию очевидцев.

В университете отметили, что ректорат в курсе, на место уже направлены кровельщики, здание оцепят сотрудники управления безопасности.

Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждало, что ночью и днем 4 сентября в Свердловской и Челябинской областях ожидаются местами ливни с усилением ветра до 25 метров в секунду, а в отдельных районах Челябинской области возможны грозы и град.