В Свердловской области восстановили электроснабжение, нарушенное ураганом

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Экстренные службы завершили ликвидацию последствий шквалистого ветра в Свердловской области, подача электроэнергии восстановлена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 6:30 (местного времени) аварийно-восстановительные бригады восстановили электроснабжение потребителей в полном объеме", - говорится в сообщении.

В результате урагана в Екатеринбурге в пятницу вечером было нарушено электроснабжение в 13 населенных пунктах Кировградского, Дегтярского, Ревдинского городских округов и в муниципальном образовании Нижние Серги в Свердловской области. В результате порывов ветра, достигавших 21 м/с, в Екатеринбурге произошло падение деревьев, повреждение кровель зданий. Пострадали два человека.

Ранее Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что ночью и днем 4 сентября местами в Свердловской и Челябинской областях ожидаются сильные дожди и ливни, усиление ветра до 25 м/с, в отдельных районах Челябинской области - грозы, град, местами крупный.